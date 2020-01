Política De olho no pleito de outubro, Caiado conduz diálogos com lideranças de cidades do interior Objetivo é fortalecer seu grupo político, que embora esteja no comando do Executivo estadual, ainda tem capital político pequeno no interior

Com o objetivo de consolidar sua base no interior visando as eleições municipais deste ano, o governador Ronaldo Caiado (DEM) começou a se reunir, nesta semana, com lideranças de cidades do interior. As visitas começaram pela região de Iporá, cidade a pouco mais de 200 quilômetros de Goiânia, e devem se estender a outras regiões sem um calendário definido.Como mostrou a colun...