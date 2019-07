Política De olho nas Eleições de 2020, Romário Policarpo deve ir para PRB ou Patriota Mirando nas eleições do ano que vem, presidente da Câmara deixou o Pros e diz que até agosto decide sobre nova sigla

De olho nas eleições do ano que vem, o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, deve se filiar ao Patriota ou ao PRB em breve. Atualmente sem partido, depois de deixar o Pros, ele afirmou ao POPULAR que vem tendo conversas com diversas siglas e que deve bater o martelo em agosto.Embora o presidente não detalhe que partidos o procuraram, nos bastidores, a in...