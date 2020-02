Política De olho em aliança política, prefeito de Anápolis renova com Saneago por mais 30 anos Renovação com Goiânia e o município, primeiro e terceiro mais populosos do Estado, era fundamental para valorizar papéis da estatal no processo de preparação para venda de 49% das ações

Campeão em número de reclamações por falta de água no Estado, o município de Anápolis renovou nesta quinta-feira o contrato com a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) por mais 30 anos, com a promessa de R$ 600 milhões em investimentos no período. O prefeito Roberto Naves (PP), que chegou a ameaçar a municipalização e a concessão dos serviços de água e esgoto para a...