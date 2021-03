Política De máscara, Bolsonaro sanciona lei que permite compra de vacinas de Pfizer e Janssen No mesmo dia, presidente vetou uso de recursos federais para estados comprarem imunizantes

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou nesta quarta-feira (10) um projeto de lei que possibilita a compra, pelo governo federal, das vacinas da Pfizer e da Janssen, mas vetou um dispositivo que obrigava a União a arcar com os custos de aquisição de imunizantes por estados e municípios. Bolsonaro liderou uma cerimônia com cenas atípicas no Paláci...