Política De helicóptero, Bolsonaro vai à ato esvaziado em Brasília Presidente ficou meia hora no local e por seis vezes percorreu a grade de segurança para cumprimentar os manifestantes

Dois dias após a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro foi ao encontro de apoiadores neste domingo, 24, em um ato esvaziado em frente ao Palácio do Planalto. Com a direito a chegada de helicóptero e caminhada pela via em frente à Praça dos Três Poderes, Bolsonaro ficou meia hora no local e por seis vezes percorreu a...