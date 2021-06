Política De Chico Buarque a Zé Dirceu, geração 1968 se une contra o presidente O inimigo agora, segundo manifesto do grupo, é Jair Bolsonaro, 'que intencionalmente tem induzido a morte de milhares de brasileiros', na pandemia da Covid-19

Ricardo de Azevedo, 72, conta uma troça que sempre faz com um companheiro do campo progressista: "Brinco com o Zé Dirceu que a gente briga desde os anos 1960, mas sempre do mesmo lado". Ele, influente dirigente da AP (Ação Popular), e o ex-ministro lulista José Dirceu, 75, à época na dissidência paulista do PCB (Partido Comunista Brasileiro), podiam ser oposição dentro...