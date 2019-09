Política De Bangu, Eduardo Cunha diz que Janot é psicopata e homicida Em nota para rebater alegações do livro de Janot, Cunha disse que o ex-PGR é 'um psicopata e homicida que não merece respeito'

Após manifestação de sua defesa, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, comentou as afirmações do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. Em nota para rebater alegações do livro de Janot, Cunha disse que o ex-PGR é 'um psicopata e homicida que não merece respeito'. Na nota escrita em Bangu 8, onde está atualmente detido, Eduardo Cunha diz que Janot teria...