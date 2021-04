Política ‘De alma lavada’ com decisão histórica, diz presidente do PT

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o partido considera histórica a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (15) que manteve as anulações das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato e liberou o petista para disputar as eleições de 2022.“Ele está feliz com a decisão, diria que está de alma lavada”, afirmou a deputada fed...