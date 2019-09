Política Datafolha: reprovação a Bolsonaro sobe e chega a 38%; aprovação é de 29% Rejeição cresce 5 pontos percentuais em 2 meses. Maior rejeição está no Nordeste

Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (2) mostra que a reprovação ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) cresceu de 33% para 38%, em comparação com o último levantamento, feito no início de julho. Já a aprovação do presidente caiu no limite da margem de erro –foi de 33% para 29%. A avaliação do governo como regular permaneceu estável, indo de 31% para 30%. Foram entrev...