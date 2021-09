Política Datafolha: Para 76%, Bolsonaro deve sofrer impeachment se desobedecer a Justiça Ameaça feita pelo presidente nos atos do 7 de Setembro, caso se cumpra, constitui crime de responsabilidade

Durante o ato que convocou para o feriado do 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não iria cumprir quaisquer ordens judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Se ocorrer, isso constitui crime de responsabilidade, passível de processo de impeachment. Os brasileiros concordam majoritariamente com isso: para 7...