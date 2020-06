Política Datafolha aponta que maioria dos brasileiros considera Bolsonaro pouco inteligente A pesquisa mostrou também que 58% dos entrevistados consideram o presidente despreparado para o cargo, autoritário (64%), incompetente (52%) e indeciso (53%)

A maioria da população considera o presidente Jair Bolsonaro pouco inteligente e tem avaliação negativa sobre outras características pessoais dele, segundo pesquisa do Datafolha. De acordo com pesquisa do instituto feita terça (23) e quarta-feira (24), 54% dos entrevistados dizem que ele é "pouco inteligente", ante 40% que o consideram "muito inteligente". Não so...