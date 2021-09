Política Data-base dos servidores segue sem previsão para envio à Câmara de Goiânia O líder do prefeito, Sandes Júnior (PP), respondeu que a proposta chegaria à Casa depois de setembro.

O envio do projeto que revisa a data-base dos servidores municipais de Goiânia à Câmara Municipal de Goiânia ainda não tem data certa. Nesta quarta-feira (15), o vereador Mauro Rubem (PT) voltou a cobrar o texto e uma reunião do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) com os sindicatos. O líder do prefeito, Sandes Júnior (PP), respondeu que a proposta chegaria à Casa depois d...