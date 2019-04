Política Danilo Gentili é condenado a 6 meses de detenção em regime semiaberto por injúria contra deputada Em 2016 o humorista postou um vídeo da deputada federal Maria do Rosário (PT). Ele pode recorrer da decisão

Humorista e apresentador do SBT, Danilo Gentili foi condenado a seis meses e 28 dias de detenção em regime semiaberto pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo pelo crime de injúria contra a deputada federal Maria do Rosário (PT) nesta quarta-feira (10). Ele poderá recorrer em liberdade. As informações são da Rádio Jovem Pan. Em março de 2016, Gentili publicou um víd...