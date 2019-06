Política Daniel Vilela: "Todo partido tem seus problemas. MDB não é diferente" Ele e o jornalista Jackson Abrão conversaram sobre o futuro político de Daniel, de seu pai, Maguito Vilela, e das próximas eleições em 2020

O programa Jackson Abrão Entrevista recebeu, nessa segunda-feira (24), o presidente do MDB local, Daniel Vilela. Eles conversaram sobre o futuro político de Daniel, de seu pai, Maguito Vilela, e das próximas eleições em 2020. "Não faz parte do meu projeto político", explicou Daniel quando questionado sobre uma possível presidência sua no MDB nacional. Ele também...