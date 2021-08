Política Daniel Vilela faz as pazes com prefeito expulso do MDB e recebe apoio para vice Presidente da sigla recebeu prefeito de Turvânia, Fausto Mariano

O presidente do MDB, Daniel Vilela, recebeu o prefeito de Turvânia, Fausto Mariano (DEM), na tarde desta quinta-feira (26), no diretório do partido. Os dois eram colegas de partido até 2019, quando o agora democrata foi expulso por conta de seu apoio ao governador Ronaldo Caiado (DEM) nas eleições de 2018. O encontro se deu em um contexto de reviravolta em rel...