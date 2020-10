Política Daniel Vilela falará sobre estado de saúde de Maguito em propaganda eleitoral na TV e rádio Primeiro programa a tratar do tema irá ao ar na noite desta quarta-feira (28); Maguito está internado em São Paulo

Filho de Maguito Vilela e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela falará na propaganda eleitoral gratuita da noite desta quarta-feira (28) sobre o estado de saúde do pai, conforme apurou a reportagem. Maguito está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento contra a Covid-19. Como mostrou reportagem do POPULAR, a equipe do emedeb...