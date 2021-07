Política Daniel Vilela e Ronaldo Caiado trocam elogios e fazem discursos de aliados em Aruanã A prefeitura inaugurou nesta segunda-feira (5) o Centro de Convenções e Eventos Luiz Alberto Maguito Vilela

O presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, fez elogios ao governador Ronaldo Caiado (DEM) nesta segunda-feira (5), durante evento de inauguração do Centro de Convenções e Eventos Luiz Alberto Maguito Vilela, em Aruanã. A convite de Caiado, Daniel foi para a cidade no avião com o governador. Daniel agradeceu Caiado pela presença no evento e disse que a gestão do dem...