Política Daniel Vilela e Rogério Cruz se encontram com Ronaldo Caiado Reunião a portas fechadas ocorre no Palácio das Esmeraldas

O filho de Maguito Vilela e presidente do MDB, Daniel Vilela, e o vice-prefeito eleito de Goiânia, Rogério Cruz, se reúnem na tarde desta quinta-feira (17) com o governador Ronaldo Caiado (DEM). A reunião, realizada a portas fechadas, é promovida no Palácio das Esmeraldas. Na chegada, os representantes da nova administração de Goiânia não quiseram dar entrevista. É a pr...