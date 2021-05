Política Daniel Vilela cria videocast e fundação em busca de visibilidade na política Após perder influência na gestão do maior colégio eleitoral do Estado e do racha interno do partido, presidente do MDB prepara projetos para se fortalecer no debate político

Um mês depois de liderar o rompimento com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), o presidente do MDB estadual e ex-deputado federal Daniel Vilela prepara projetos para se fortalecer no debate político no Estado e dar visibilidade ao legado do pai, Maguito Vilela, prefeito eleito da capital, que morreu em decorrência da Covid-19 em 13 de janeiro.Daniel planeja criar...