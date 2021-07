Política Daniel Vilela é reeleito presidente do MDB em Goiás Recondução do emedebista ao posto foi feita sem disputa, já que ele chegou a consenso com o deputado estadual Paulo Cézar Martins e a eleição seguiu com chapa única

Com chapa única, o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, foi reeleito para o posto que ocupa desde 2015. Foram 126 votos favoráveis, 1 branco, 1 nulo e 1 não. A eleição foi realizada na tarde desta sexta-feira (2), após o partido ter tido o pleito suspenso no último dia 18 de junho, em liminar conquistada pelo então adversário, o deputado estadual Paulo Cézar Martins. E...