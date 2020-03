O presidente do MDB de Goiás, Daniel Vilela, informou que fez exame para coronavírus no domingo (15) e o resultado, que saiu nesta quarta-feira (18), deu negativo. Ele conta, porém, que está isolado e que resolveu fazer o teste, porque teve contato, na quarta passada, com o senador Nelsinho Trad (PSD), que foi diagnosticado com a doença.

Outro da família que está em isolamento é o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela. Apesar de não apresentar sintomas ou ter feito exames, o emedebista chegou dos Estados Unidos na segunda-feira (16) e está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde de se manter em quarentena por 14 dias ao chegar do exterior.

Daniel reforça que nem ele, nem o pai apresentaram sintomas da doença e que as medidas que têm tomado são apenas preventivas. Ele conta, também, que Maguito não tem a intenção de fazer o teste, já que não apresentou sintomas nem teve contato com pessoas diagnosticadas.

O presidente do MDB no Estado também soltou nota com novas orientações ao diretório em Goiás:

Em virtude do momento preocupante que vivemos com a epidemia do novo coronavírus, a direção do MDB Goiás decidiu fechar a partir de amanhã a sede do diretório estadual do partido. A medida visa preservar a saúde dos nossos colaboradores e filiados, contribuindo também com toda a população, tendo em vista o fluxo intenso de pessoas de todo Estado na nossa sede, no Centro de Goiânia. Todos nós da direção e demais colaboradores continuaremos fazendo nossos atendimentos por meio das inúmeras ferramentas eletrônicas disponíveis, trabalhando em regime de home office.

A medida também atende decreto do governo estadual, que, na nossa opinião, tem agido com a energia necessária no enfrentamento desta grave pandemia. Vivemos um momento singular da nossa história e acredito que os sacrifícios que temos que fazer agora serão fundamentais para assegurar uma rápida resolução desta crise.