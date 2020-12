Política Daniel diz que nomes ainda não foram discutidos

Presidente do MDB goiano e filho do prefeito eleito Maguito Vilela, Daniel Vilela disse ontem, em entrevista à <FI10>CBN Goiânia</FI>, que não há discussão ainda sobre nomes para o secretariado e as indicações partidárias da coligação que elegeu o emedebista. Ele voltou a afirmar que espera receber orientações do pai para as definições. Como inform...