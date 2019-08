Política Damares diz que governo cancelará construção do Memorial da Anistia Segundo ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a sua pasta já criou uma comissão para tentar encontrar outra finalidade para o prédio que abrigaria o museu

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou hoje (13), em Belo Horizonte, que o governo federal não vai mais concluir a construção do Memorial da Anistia Política do Brasil. De acordo com a ministra, embora tenha sido inicialmente orçada em cerca de R$ 5 milhões, a construção do memorial, iniciada em 2009, já c...