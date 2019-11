Política Damares convoca coletiva, sai calada e afirma posteriormente que fez uma encenação; veja Ministra, ao ser questionada por jornalistas, fez um gesto de negação com a cabeça e, logo após, levantou ao mãos para o alto e saiu do local

A ministra da Família, Mulher e Direito Humanos, Damares Alves, chamou atenção durante uma coletiva no Palácio do Planalto, na tarde desta segunda-feira (25). Ela convocou a entrevista, chegou ao local com 30 minutos de atraso, não respondeu às perguntas e saiu do local sem falar com os jornalistas. Mais tarde, a ministra afirmou que tudo não passou de uma encenação. "Eu fiquei...