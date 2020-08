Política Damares Alves firma parceria com Estado de Goiás Ministra faz entrega em Goiânia de veículo a Conselho Tutelar e diz que maior obra do governo Bolsonaro é ‘cuidar de vidas’

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, esteve nesta quarta-feira (12), em Goiânia, para entregar veículo ao Conselho Tutelar de Nova Aurora (GO). Durante a visita à capital, a ministra participou de discussões sobre políticas sociais juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás (Seds) e também firmou parceria com a Defensori...