Damares admite que Funai pode ficar no ministério da Justiça

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves declarou que ainda vai "brigar" para que a Fundação Nacional do Índio (Funai) fique sob o guarda-chuva da pasta, mas admitiu que o órgão poderá ficar no Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme aprovado pela comissão da reforma ministerial no Congresso. "Ou com papai Moro ou com mamãe D...