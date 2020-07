Política Dallagnol será investigado por corregedor após críticas ao STF no caso de Serra O coordenador da Lava Jato em Curitiba criticou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender a busca e apreensão no gabinete do senador

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu abrir um procedimento para apurar as declarações de Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba, sobre a operação deflagrada contra José Serra na terça-feira (21). Em uma sequência de publicações em seu Twitter, na terça, Dallagnol criticou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias T...