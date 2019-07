Política Dados do TCM-GO mostram a quantidade de habitantes por funcionário público nos municípios goianos O município com menor número de pessoas por servidor em Goiás é Davinópolis, localizada no Sudoeste do Estado

As prefeituras são as principais empregadoras nas menores cidades de Goiás. Dados do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) apontam que entre as 50 cidades com a maior proporção de servidor por habitantes no Estado, 32 têm menos de 3 mil habitantes. O município com menor número de pessoas por servidor em Goiás é Davinópolis, localizada no Sudoeste do Estado, quas...