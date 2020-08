Política Dória afirma que prisão de Baldy não tem relação com a atual gestão do governo de São Paulo Atual secretário estadual de Transportes Metropolitanos foi detido nesta quinta-feira (6) por supostos desvios na saúde, em desdobramento da Lava Jato

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), divulgou nota, nesta quinta-feira (6), sobre a prisão do secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e destacou que a Operação Dardanários não tem relação com a atual gestão do Estado. “Portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos. Na condição...