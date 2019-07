Política Dólar fecha em R$ 3,73, no quinto dia seguido de queda

No mercado de câmbio, ontem o dólar acabou com desvalorização de 0,34% ante o real, a R$ 3,7382. A moeda americana teve o quinto dia seguido de queda e acumulou baixa de 2,09% na semana, a maior desvalorização semanal desde maio. A crescente perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos, que enfraqueceu a moeda americana no exterior, contribuiu para a queda.Com iss...