Política Déficit em previdência municipal passa de R$ 1 bi Dados do Ministério da Economia mostram que institutos goianos precisam de mais recursos e melhor gestão para garantir aposentadorias de servidores nos próximos 35 anos

Os déficits previdenciários atuariais de municípios goianos apontam que são necessários valores até mesmo bilionários para o equilíbrio financeiro de aposentadorias de servidores públicos no futuro. O município de Rio Verde, cidade localizada no Sudoeste do Estado, é o 1º colocado do ranking, com déficit de R$ 1,1 bilhão. Aparecida de Goiânia fica em 2º lugar na lista,...