Política Custo de gabinetes dos conselheiros do TCE varia até 86% Diferença de gastos com servidores entre os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado chega a R$ 166 mil; Portal da Transparência é lançado sete anos após sanção da Lei de Acesso à Informação

A variação de gastos com servidores dos gabinetes dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) chega a 86,87%. É o que mostra levantamento feito pelo POPULAR usando o novo Portal da Transparência da Corte. A variação ocorre por discrepâncias no número de servidores, nos cargos ocupados por eles e em suas remunerações. Enquanto o gabinete do conselheiro Helder V...