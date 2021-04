Política CTE, empresa de secretário, deve cerca de R$ 500 mil à prefeitura de Goiânia Fausto Nieri Moraes Sarmento foi nomeado para comandar Infraestrutura Urbana

Com falência decretada em agosto do ano passado, a empresa Centro Tecnológico de Engenharia (CTE) tem dívidas de cerca de R$ 500 mil em impostos com a Prefeitura de Goiânia, sendo R$ 350 mil com cobranças na Justiça. A empresa tinha como um dos donos Fausto Nieri Moraes Sarmento, nomeado secretário municipal de Infraestrutura Urbana na semana passada.Com a União, as insc...