Política Cruz planeja substituir pelo menos 2 secretários Sob pressão de aliados e da Igreja Universal por mais espaço no Paço Municipal, prefeito da capital estuda trocar auxiliares das pastas de Educação e Cultura nos próximos dias

Dividido entre as pressões de seu partido e da Igreja Universal de um lado, e o risco de reprovação popular e perda de apoio do MDB do outro, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), deve promover mudanças graduais na equipe, buscando associar as primeiras trocas a decisões dele próprio e não de aliados.Dois meses depois da morte de Maguito Vilela (MDB), ...