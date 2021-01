Política Cruz deve agir com cautela e manter rumo da gestão Para aliados, pelo estilo discreto, por ora, novo prefeito de Goiânia deve evitar ‘movimentos bruscos’; ele toma posse hoje em cerimônia na Câmara

Pelo estilo discreto, o comportamento desde a vitória nas eleições e a preocupação com a governabilidade, o novo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), deve manter a gestão no mesmo rumo dos 13 primeiros dias do mandato até a morte de Maguito Vilela (MDB), na aposta da maioria dos aliados e vereadores ouvidos pelo POPULAR. Pouco conhecido do eleitorado, com...