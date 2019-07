Política ‘Crueldade e falta de empatia’, reage presidente da OAB a fala de Bolsonaro Felipe Santa Cruz afirmou ser de se 'estranhar tal comportamento em um homem que se diz cristão'

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, afirmou, por meio de nota que as declarações do presidente Jair Bolsonaro demonstram ‘crueldade e falta de empatia’. O presidente falou sobre o desaparecimento do pai de Santa Cruz, preso pelas forças de segurança do Estado durante a ditadura militar e até hoje desaparecido. “Se o presidente da OAB...