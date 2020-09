Política Cristina Lopes registra candidatura à Prefeitura de Goiânia Vereadora chegou a anunciar que não seria mais candidata após seu partido, o PL, abdicar direito de lançar chapa própria para apoiar Maguito Vilela

A vereadora Cristina Lopes (PL) conseguiu registrar no Tribunal Superior Tribunal (TSE) sua candidatura à Prefeitura de Goiânia e comemorou a notícia em rede social. Em sua conta do Instagram, postou uma foto com os dizeres “Agora é oficial. Dr. Cristina candidata a prefeita” e escreveu na legenda: “Com forte alegria e depois de muita luta, recebemos a notícia de que n...