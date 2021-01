Política Crise em Manaus leva oposição a novo pedido de afastamento de Bolsonaro

Partidos de oposição decidiram nesta sexta-feira (15) apresentar um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por causa do colapso da saúde em Manaus (AM), que sofre com falta de oxigênio em hospitais em meio à alta de internações por coronavírus. Em nota, as siglas informaram que a decisão ocorreu “considerando a prática de crimes de responsab...