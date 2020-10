Política Cresce desistência de mesários em Goiás para as eleições deste ano Nomes vêm sendo excluídos por integrarem grupo de risco ou manterem contato constante com mais vulneráveis, explica o TRE-GO, ao intensificar campanha por voluntários

O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Wilson Gamboge, afirma que está descartada a possibilidade de turno entre os mesários, porque, segundo explica, está havendo muita desistência por parte dos nomes já definidos, por serem do grupo de risco para contágio da Covid-19 ou estarem em contato constante com pessoas que são mais vulneráveis à d...