Política Cresce debate sobre impeachment de Bolsonaro Discussão passa a envolver até mesmo o Centrão, que apoia Jair Bolsonaro, após a derrota do presidente na chamada ‘guerra da vacina’ com o governador de São Paulo João Doria

A debacle do governo Jair Bolsonaro na chamada “guerra da vacina” contra o governador João Doria (PSDB-SP) fez com que a palavra impeachment deixasse de ser uma exclusividade de discursos públicos da oposição.Líderes de partidos centristas, inclusive do Centrão que sustenta o presidente no Congresso, passaram a discutir com desenvoltura o tema. O “isso não tem chance de ...