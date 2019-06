Política Crítica de Guedes e atraso em emendas travam votação da reforma Deputados ameaçam esvaziar sessão da Comissão Especial em represália a falas do ministro, que teria usado o termo “máquina de corrupção” sobre o Congresso

Uma nova briga do governo com o Congresso pode atrasar a votação da reforma da Previdência. Agora, deputados da Comissão Especial da Câmara que analisa a proposta de mudança na aposentadoria ameaçam esvaziar a sessão marcada para hoje, em represália a críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes - que teria usado o termo “máquina de corrupção” para se referir ao Cong...