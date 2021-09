Política CPI vê elo de conselhos de medicina com Prevent e gabinete paralelo na adoção do 'kit Covid' Em depoimento, advogada Bruna Morato aponta ‘pacto’ por remédios sem eficácia com o objetivo de evitar fechamento da economia durante a pandemia

Senadores da CPI da Covid apontaram que o depoimento da advogada Bruna Morato, que representa médicos que denunciaram irregularidades da Prevent Senior, deixou clara a ligação da operadora com os Conselhos Federal e Regional de Medicina e com o gabinete paralelo na adoção do “kit Covid”, medicamentos sem eficácia contra a doença. Os membros da comissão aprovaram nest...