Política CPI vê comprovada relação de Tolentino com FIB Bank Advogado amigo de líder do governo nega ser sócio oculto de empresa que deu aval para compra de vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde

Em depoimento à CPI da Covid, o advogado e empresário Marcos Tolentino negou ser o sócio oculto do FIB Bank, empresa que deu a garantia para o negócio envolvendo a vacina indiana Covaxin.Tolentino, no entanto, reconheceu que possui vários negócios em comum com o grupo, que ele alega serem frutos de participações em sociedades que ele manteve no passado. E se calou qua...