Política CPI troca elogios com Aras, mobiliza Congresso e mantém força-tarefa para responsabilizar Bolsonaro Grupo majoritário vai acompanhar na PGR sugestões de indiciamento e, no Congresso, projetos de lei propostos no relatório

O grupo majoritário da CPI da Covid irá manter a sequência de trabalhos do colegiado mesmo após a conclusão das investigações no Senado e da entrega do relatório final ao procurador-geral da República, Augusto Aras, nesta quarta-feira (27).Uma das primeiras medidas será investir na criação de um observatório. A ideia é acompanhar sugestões de indiciamento na PGR e projetos ...