Política CPI pretende investigar compra de testes e fechar o cerco a líder do governo As novas ações correm nesta semana em paralelo a depoimentos aguardados, como o do empresário Carlos Wizard, integrante do chamado gabinete paralelo

Na semana seguinte à apresentação de documentos e depoimentos que levaram suspeitas de corrupção para perto do Palácio do Planalto, a CPI da Covid pretende se aprofundar na investigação de irregularidades na compra de testes de Covid-19, além de buscar com novos convocados e quebras de sigilo fechar o cerco ao grupo ligado ao deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do g...