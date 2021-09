Política CPI fez PF acelerar operação que mira supostas fraudes na gestão de Barros na Saúde A PF cumpriu 15 mandados de busca na terça (21) para aprofundar a investigação sobre a compra dos medicamentos, uma das suspeitas é que os problemas na entrega teriam causado a morte de 14 pacientes

Um dos argumentos utilizados pela Polícia Federal para pedir busca e apreensão contra ex-funcionários do Ministério da Saúde envolvidos na compra supostamente fraudulenta de medicamentos de alto custo foi a CPI da Covid. As aquisições foram efetuadas entre 2016 e 2018, quando o atual líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR), era mi...