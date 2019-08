Política CPI dos Incentivos Fiscais define próximas oitivas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Incentivos Fiscais retomou as reuniões ontem após o recesso parlamentar e definiu os próximos convites e convocações de depoimentos. O presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado (Sifaeg), André Rocha, e a superintendente de Política Tributária da Secretaria de Economia, Renata Lacerda, serão ouvidos n...