Política CPI do BNDES solicita à Comissão da Reforma da Previdência repasse de 40% do PIS/Pasep ao banco Pedido foi feito pelo deputado Elias Vaz (PSB) e aprovado por unanimidade

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga irregularidades no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta terça-feira (2) pedido do deputado federal Elias Vaz (PSB) para que seja mantida no relatório a regra atual que determina o repasse de, no mínimo, 40% do recurso dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do P...