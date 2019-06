Política CPI do BNDES ouvirá Joaquim Levy no dia 26 Comissão apura supostas irregularidades no Banco; Joaquim Levy pediu demissão no último domingo (16)

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga supostas irregularidades no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ouvirá o ex-presidente da instituição Joaquim Levy, no dia 26 deste mês, às 14h30. Levy pediu demissão do cargo neste domingo (16) após críticas do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o pres...