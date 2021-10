Política CPI desiste de ouvir Queiroga e vai convocar médico contra 'kit covid' Ministro da Saúde seria ouvido pela terceira vez; no lugar dele, comissão irá convocar o médico Carlos Carvalho, responsável por estudo com parecer contrário ao uso do “kit Covid”

A CPI da Covid desistiu do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ocorreria na próxima segunda-feira (18). Segundo o senador Humberto Costa (PT-PE), a decisão foi tomada nesta terça-feira (12), após reunião de membros da comissão.“Não vamos dar palanque para ele, não vai acrescentar muito. Mas ele vai aparecer no relatório final com toda certeza. Provavelme...